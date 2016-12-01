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В Хмельницкой области во время фестиваля отравились 140 человек

Четверг, 1 декабря 2016, 02:01

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области во время фестиваля "Жемчужина Каменца", который проходил с 19 по 21 ноября, отравился 141 человек, среди которых 120 детей.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Причиной отравления стала вспышка острой кишечной инфекции.

Среди отравившихся 45 человек из Киева и Киевской области,  12 – из Днепропетровской области, 15 – из Одессы, 20 – из Сумской области, 11 – из Львовской, 17 –из Ивано-Франковской, 14 – из Харьковской, 5 – из Черкасской, по 1 человеку из Николаевской и Черниговской.

На сегодня по возвращении к местам проживания 45 человек продолжают лечение в стационарных отделениях медицинских учреждений.

"По результатам лабораторных исследований установлено, что этиологическим фактором вспышки является Shigella Sonnei. Возбудитель Shigella Sonnei выделен из пищевых продуктов; смывов, отобранных на объекте возникновения вспышки (гостинично-ресторанный комплекс "Ксения" в г. Каменец-Подольский и с. Врублевка Каменец-Подольского района), а также от 43 больных и 2 контактных лиц", - говорится в сообщении.

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