Геращенко: В Минске обсудят освобождение заложников до Нового года

7 декабря на встрече всех четырех подгрупп и контактной группы в Минске украинская сторона поднимет вопрос демилитаризации Дебальцево и освобождения заложников.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной группе на минских переговорах Ирина Геращенко на странице в Facebook.

"Для украинской стороны очень важно, чтобы ключевыми темами министерской встречи были именно безопасность и гуманитарный аспект. Считаем, что вопрос освобождения заложников к новогодним праздникам должен стать ключевой задачей для минских групп. Л. Кучма еще раз подчеркнул, что по инициативе украинской стороны вопрос освобождения заложников будет заслушан на ТКГ 7 декабря как приоритетное", - написала она.

"Также на встрече в Минске украинская сторона будет поднимать вопрос демилитаризации Дебальцево - эта тема была важной и на министерской встрече", - отметила Геращенко.

Кроме того, на встрече будет обсуждаться вопрос о блокировании боевиками КПВВ "Золотое".