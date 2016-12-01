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В результате обвала на шахте в Польше погибли 8 человек

Четверг, 1 декабря 2016, 03:36

Количество погибших в результате обвала на шахте "Рудна" на юге Польши, вызванном землетрясением, возросло до восьми человек.

Об этом сообщил директор шахты Павел Марковский, передает "Укринформ".

"Тела трех горняков спасатели нашли вместе... Спасательная операция длилась 24 часа, мы делали все возможное, чтобы спасти шахтеров, но, к сожалению, мы проиграли", - заявил Марковский.

Он отметил, что подземные толчки в районе шахты, в результате которых произошел обвал, были самыми сильными за последние 55 лет.

По словам директора шахты, спасательная операция была сложной, поскольку надо было расчищать завалы вручную.

Подземные толчки в районе шахты составляли 3,4 балла по шкале Рихтера. В то время под землей находились 30 горняков.

Ранее сообщалось о 4-х погибших.

Темы: Польша
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