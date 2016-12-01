В США хотят создать комиссию для борьбы с "российским вмешательством"

Палата представителей США в среду приняла законопроект, которым будет создана комиссия для "противостояния российскому политическому вмешательству во всем мире".

Об этом сообщает АР.

Как отмечает агентство, эта мера может противоречить словам избранного президента США Дональда Трампа, который заявлял, что хочет улучшить отношения с Москвой.

За данный законопроект проголосовали 390 членов Палаты представителей, против – 30.

Согласно документу, межведомственная комиссия, должна будет "душить российские попытки оказывать скрытое влияние на народы и правительства".

В частности, подразумевается, что комиссия будет противодействовать распространению ложной информации со стороны России, нарушениям прав человека, коррупции, терроризму и убийствам, осуществляемым российскими службами безопасности, политической элитой или доверенными лицами.

Как ожидается, Сенат проголосует за данный законопроект до конца парламентской сессии в этом году.

Также АР пишет, что семеро сенаторов-демократов из комитета по разведке написали письмо президенту США Бараку Обаме, в котором потребовали рассекретить информацию о российском вмешательстве в президентские выборы 8 ноября.

"Мы считаем, что есть дополнительная информация, касающаяся российского правительства и выборов на территории США, которая должна быть рассекречены и обнародованы", - говорится в письме.