Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США хотят создать комиссию для борьбы с "российским вмешательством"

Четверг, 1 декабря 2016, 05:18

Палата представителей США в среду приняла законопроект, которым будет создана комиссия для "противостояния российскому политическому вмешательству во всем мире".

Об этом сообщает АР.

Как отмечает агентство, эта мера может противоречить словам избранного президента США Дональда Трампа, который заявлял, что хочет улучшить отношения с Москвой.

За данный законопроект проголосовали 390 членов Палаты представителей, против – 30.

Согласно документу, межведомственная комиссия, должна будет "душить российские попытки оказывать скрытое влияние на народы и правительства".

В частности, подразумевается, что комиссия будет противодействовать распространению ложной информации со стороны России, нарушениям прав человека, коррупции, терроризму и убийствам, осуществляемым российскими службами безопасности, политической элитой или доверенными лицами.

Как ожидается, Сенат проголосует за данный законопроект до конца парламентской сессии в этом году.

Также АР пишет, что семеро сенаторов-демократов из комитета по разведке написали письмо президенту США Бараку Обаме, в котором потребовали рассекретить информацию о российском вмешательстве в президентские выборы 8 ноября.

"Мы считаем, что есть дополнительная информация, касающаяся российского правительства и выборов на территории США, которая должна быть рассекречены и обнародованы", - говорится в письме.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
США
США передают Украине очередной пакет оружия стоимостью $400 миллионов
США о строительстве завода "Шахедов" в РФ: Будет на порядки больше дронов
В Сирии российский истребитель попал в американский беспилотник
Последние новости
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
Все новости...
Реклама: