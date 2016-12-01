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Авиакомпании предупреждены об учениях ВСУ со стрельбами – СМИ

Четверг, 1 декабря 2016, 09:01

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредило провайдеров авиационных услуг ряда государств об опасности использования воздушного пространства в южной части Украины во время проведения учений 1-2 декабря.

Об этом сообщает в четвер "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.

"Командование еще в ноябре, заблаговременно, подготовило и обнародовало извещение об опасности использования воздушного пространства в южной части Украины в период проведения научно-исследовательских учений Воздушных сил, в том числе с воздушными стрельбами зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия", – сказал собеседник агентства

"Провайдеры (авиационных услуг), авиакомпании и экипажи самолетов извещены", – отметил он.

Пассажирские самолеты иностранных авиакомпаний в четверг утром начали огибать воздушное пространство над Черным морем к западу от Крыма, объявленной зоной проведения ракетных стрельб вооруженных сил Украины, свидетельствуют,  данные западных авиационных сайтов.

Как известно, 1 декабря на юге Украины стартовали ракетные стрельбы.

Руководитель пресс-центра Воздушного командования "Пивдень" заверил, что такими стрельбами Украина не несет угрозы оккупированному Россией полуострову Крым.

Корабли Черноморского флота РФ заняли позиции неподалеку западного побережья оккупированного полуострова.

Как известно, 26 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о планах провести учения Воздушных сил ППС с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины.

Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Как сообщали в Кремле, за ситуацией следит лично президент РФ Владимир Путин.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине Керченского пролива, а там Украина стрелять не планирует.

Темы: армияКрымРосcия
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