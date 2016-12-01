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В СБУ говорят, что найденный "Апостол" - из частной коллекции

Четверг, 1 декабря 2016, 10:44

Книгу "Апостол", которую пытались вывезти в Россию, могли перевозить бывшим представителям власти.

Об этом на брифинге в четверг сказал руководитель следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

"Гражданин К выезжал в РФ, где получил заказ на перевозку этой книги. Эта книга может иметь отношение к определенным лицам, выехавшим из Украины несколько лет назад", – отметил он.

На вопрос, принадлежал ли "Апостол" библиотеке Вернадского, Остафийчук ответил:

"Это не книга из библиотеки Вернадского, отметок библиотеки или архива не было. Это книга из частной коллекции. Сейчас мы этим занимаемся", – добавил он.

 

16 ноября Служба безопасности Украины заявила, что предупредила вывоз в Россию старопечатной книги "Апостол".

В мае стало известно, что в Киеве из фондов Национальной библиотеки Вернадского украли московский экземпляр "Апостола" Федорова

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: СБУ
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