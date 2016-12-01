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Украина поднялась в Глобальном рейтинге милитаризации на 15 место

Четверг, 1 декабря 2016, 12:21

Украина переместилась в Глобальном индексе милитаризации с 23-го на 15-е место.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В документе констатируется, что на протяжении 2016 года особенно высокими темпами продолжалась милитаризация Восточной Европы.

"Вследствие аннексии Крыма Россией и длительного конфликта в Восточной Украине ситуация с безопасностью в Европе изменилась", – отмечается в отчете.

Россия занимает пятое место. В первой десятке рейтинга – еще четыре европейские страны (Азербайджан, Армения, Греция и Кипр).

Наиболее милитаризированной страной мира из 152, которые представлены в рейтинге, остается Израиль. Это объясняется также высокой долей военнослужащих среди населения этой страны.

Больше всего в мире тратят на военные нужды США, которые находятся в рейтинге лишь на 31-м месте. Причиной этого является то, что по сравнению с ВВП и количеством населения военные расходы США не являются крупнейшими в мире, объяснил автор исследования Макс Мучлер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армиявойна
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