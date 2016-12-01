К Новому году открыли 13 дополнительных поездов

Укрзализныця открыла продажу билетов на 13 дополнительных поездов на рейсы, приходящиеся на зимние праздники.



Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



Указывается, что вскоре будет открыта продажа билетов еще на 14 дополнительных поездов западного направления.



"Скоро будет открыта продажа билетов на 4 поезда в сообщении Киев - Ужгород, на 2 поезда - Киев - Львов, на 3 поезда - Киев - Черновцы (Ивано-Франковск), а также по одному поезду на направлениях Киев - Рахов, Одесса - Ужгород, Днепр - Львов, Запорожье - Львов и Харьков - Ужгород", - сказано в сообщении.



Согласно информации, всего на новогодние и рождественские праздники планируется назначить 28 дополнительных поездов на 255 рейсов, из которых 21 поезд - в западном направлении.



Украинская правда