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Самолет НАТО следит за стрельбами на юге Украины – СМИ

Четверг, 1 декабря 2016, 13:45

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС" в четверг осуществляет наблюдение за ситуацией в Крыму на фоне проводимых Украиной ракетных стрельб к западу от полуострова.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Согласно этой информации, самолет с бортовым номером LX-N90444 и позывным NATO07, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, в настоящее время находится в воздушном пространстве Румынии близ Черного моря и ведет разведку, наблюдая за возможными действиями на территории стрельб.

LX-N90444
LX-N90444
Фото: jetphotos.net

Как известно, 1 декабря на юге Украины стартовали ракетные стрельбы.Корабли Черноморского флота РФ заняли позиции неподалеку от западного побережья оккупированного полуострова.

Ранее Россия пригрозила ракетным ударомв случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины позже констатировало уменьшение опасной зоны производства ракетных стрельб над Черным морем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОКрымармия
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