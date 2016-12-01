Испытательные пуски управляемых ракет средней дальности прошли успешно и попали в цель.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после окончания испытаний.

По его словам, ракеты подтвердили свои боевые характеристики и попали точно в цель.

"Ракетные комплексы, которые испытывались, могут надежно поражать как воздушные, так и надводные цели", - подчеркнул Турчинов.

Он подчеркнул, что обучение и ракетные запуски состоялись в соответствии с утвержденной программой.

"То есть, в точно запланированное время и в точно запланированном месте", - добавил он.

Как уточнил представитель президента Святослав Цеголко, согласно докладу министра обороны и начальник Генштаба президенту – прошли 16 пусков украинских ракет.

"Все достигли целей. Задача на сегодня выполнена в полном объеме. Обучение Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжатся 2 декабря", - добавил он.

Турчинов также заявил, что испытания были очень важными.

"В течение многих лет российская агентура и продажные руководители министерств обороны сознательно уничтожали систему противовоздушной обороны Украины", - сказал он, пояснив, что "именно поэтому эти испытания были очень важными –, потому что это очень серьезный шаг к восстановлению противовоздушной защиты нашей страны".

Как известно, в четверг утром на юге Украины были проведены военные учения во время которых происходят испытательные пуски управляемых ракет средней дальности.

Украинская правда