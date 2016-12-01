Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина собирает доказательства против РФ на Одесском газовом месторождении

Четверг, 1 декабря 2016, 14:53

Корабль морской охраны "Григорий Куропятников" обследует Одесское газовое месторождение на предмет противоправной деятельности России.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг.

"По инициативе Госпогранслужбы сегодня на корабле морской охраны "Григорий Куропятников" вышли представители правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти с целью документирования противоправной деятельности и сбора доказательной базы относительно фактов агрессии, захвата объектов и имущества Украины и незаконной промышленной деятельности Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины", – сказал он.

"Сейчас корабль проводит обследование Одесского газового месторождения. По результатам этой проверки и документирования завтра, предварительно в 10 часов, на базе Южного регионального управления (ГПСУ) в городе Одессе состоится пресс-конференция", – проинформировал Слободян.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПограничная службаОдесская областьгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Росcия
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
Детям на оккупированных территориях обещают деньги за российский паспорт - ЦНС
Последние новости
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
Все новости...
Реклама: