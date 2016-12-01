Украина собирает доказательства против РФ на Одесском газовом месторождении
Корабль морской охраны "Григорий Куропятников" обследует Одесское газовое месторождение на предмет противоправной деятельности России.
Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг.
"По инициативе Госпогранслужбы сегодня на корабле морской охраны "Григорий Куропятников" вышли представители правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти с целью документирования противоправной деятельности и сбора доказательной базы относительно фактов агрессии, захвата объектов и имущества Украины и незаконной промышленной деятельности Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины", – сказал он.
"Сейчас корабль проводит обследование Одесского газового месторождения. По результатам этой проверки и документирования завтра, предварительно в 10 часов, на базе Южного регионального управления (ГПСУ) в городе Одессе состоится пресс-конференция", – проинформировал Слободян.
Алена Рощенко, УП