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Ющенко сомневается, что допрос Януковича был полезным

Четверг, 1 декабря 2016, 14:56

Экс-президент Виктор Ющенко сомневается, что допрос его преемника Виктора Януковича по делу пяти бойцов "Беркута", которые обвиняются в расстрелах на Майдане, был полезным.

Об этом он заявил журналистам в четверг.

"Я, честно, не знаю, что этот допрос донес нового к делу пяти "беркутовцев", которые были на скамье подсудимых. Я не могу подтвердить, что я увидел результат, который нужен для процесса, чтобы найти правду. Мне этого не казалось", – сказал он.

Как известно, допрос Януковича состоялся в понедельник и продлился около шести часов. На большинство вопросов относительно тех событий он ответил, что не помнит их деталей.

Также Янукович обвинил экс-главу своей администрации Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа в создании внутренней оппозиции в Партии регионов и расшатывании ситуации в стране.

Украинская правда

Темы: ЮщенкоЯнукович
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