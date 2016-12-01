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Кучма про Минский формат: Выбирали из того, что было

Четверг, 1 декабря 2016, 14:59

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма предостерегает от создания "замороженного конфликта" на Донбассе.

Об этом он сообщил во время первого Балтийско-Черноморского форума "За диалог с доверия" в Киеве, передает УНИАН.

Кучма выступил за продолжение минского процесса и функционирования "нормандского формата".

"Давайте использовать малейшую возможность продвигать мир, а любая война заканчивается миром, нам бы хотелось быстрее, не дай Бог нам оставить замороженный конфликт", - отметил Кучма.

При этом, по его словам, в Минске решаются многочисленные проблемы.

"В Минске мы только рассматриваем и решаем многочисленные социальные проблемы – экономические, гуманитарные. Там живут все-таки наши люди. Просто бросить их на произвол судьбы и сказать, что этот формат ничего не дает – много ума не надо", - сказал он.

Кроме того, экс-президент отметил, президент РФ Владимир Путин выступает против участия США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности в разрезе минских соглашений.

"А кто может предложить другой формат? Я вам скажу, неужели вы думаете, что Порошенко, когда рассматривал вопрос подписания Минских соглашений, не хотел, чтобы там участвовали США, Англия, и, может, даже Китай, который подписывал Будапештский меморандум? Но надо было согласие всех сторон, в которых не было желания этим заниматься, такой проблемой", - сказал он.

"Надо было спросить у Владимира Путина, а согласен ли он, чтобы участвовали США, я вам заранее скажу - нет. Поэтому выбирали из того, что можно было создать. Сначала был "Женевский формат", а потом американцы исчезли оттуда по этой же причине ..., и появился "Нормандский формат", - отметил экс-президент.

Темы: КучмаМинские соглашения
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