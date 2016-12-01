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На Майдане собрались националисты, отправились к Порошенко

Четверг, 1 декабря 2016, 17:13

На Майдане Незалежности собрались несколько сотен представителей националистических организаций по случаю годовщины Марша миллионов.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Участники акции держат флаги "Правого сектора", "ОУН", "Белого молота". Напомним, 21 ноября на Майдане Незалежности, когда произошли столкновения, находились эти же организации.

"Мы планировали снять грейдер, оседлать его на Грушевского и поехать на Банковую, где вручить наши требования об освобождении внутренних политзаключенных", - сказал со сцены руководитель "ОУН" Николай Кохановский.

Он добавил, что найти грейдер не удалось, "поскольку все строительные компании отказали".

 

Участники акции отправились с Майдана по улице Грушевского в правительственный квартал и дальше к АП, за ними следуют полицейские.

 
 
фото романа кравца

Из-за подготовки к мероприятиям по случаю Марша миллионов - марша, который состоялся в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против разгона Евромайдан - улицу Крещатик перекрыли.

В Киевсовете "Украинской правде" сообщили, что заявку на проведение акций в четверг на Крещатике подало лишь "Доровольчий движение ОУН" Николая Кохановского. В заявке было указано, что акция начнется в 15:00 и ее участники пойдут к Администрации президента с требованием освободить политзаключенных и отстранить Леонида Кучму и Виктора Медведчука от Минского процесса.

Ранее Громадське радіо со ссылкой на свой источник сообщило, что охрана здания, где расположен офис Виктора Медведчука, предупреждает о возможных провокациях и эвакуирует сотрудников.

Роман Кравец, УП

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Темы: Майдан
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