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ГПУ не знает, какой компромат Онищенко передал спецслужбам США

Четверг, 1 декабря 2016, 18:23

У Генпрокуратуры Украины нет документальных подтверждений передачи каких-либо документов народным депутатом Украины Александром Онищенко американским спецслужбам.

Об этом в четверг на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

"Передавал ли господин Онищенко какие-то документы американским структурам, мне вообще не известно. Не думаю... Нам не известны какие-либо документальные подтверждения заявлений Онищенко, нам не известно о передаче им документов в любых спецслужб, с которыми мы сотрудничаем. С российскими мы не сотрудничаем", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, заявления Онищенко о передаче любых материалов к американским спецслужбам является "обычной пиар-защитой" человека, который подозревается и разыскивается за особо тяжкие преступления.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Радана предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа Онищенко объявили в национальный розыск.

Онищенко заявил, что компромат на президента Петра Порошенко, который он записывал в течение года, передал Соединенным Штатам Америки.

В Администрации президента прокомментировали заявления Онищенко только тем, что правоохранительные органы ожидают его возвращения.

Темы: ОнищенкоГенпрокуратураУкраина
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