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Украина потребует объяснений, почему россияне ведут параллельные переговоры в Минске

Среда, 14 декабря 2016, 13:20

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе поставит вопрос перед ОБСЕ и российской стороной о том, что представитель России ведет параллельные переговоры об освобождении заложников не в рамках группы.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники в трехсторонней контактной группе в ответ на вопрос, есть ли в гуманитарной подгруппе с российской стороны человек по имени Андрей, который встречался с Савченко и главарями боевиков 7 декабря.

"Такой человек в подгруппе есть. Официальный представитель РФ в подгруппе - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Степанов. Но он давно не приезжает, наверное занимается гумконвоями. А приезжает Андрей, который себя называет представителем МЧС. Хотя потом стало очевидно, что он представитель ФСБ", - сказал собеседник.

Он подтвердил, что 7 декабря (когда Савченко встречалась с главарями боевиков - УП) этот представитель России по имени Андрей пришел на заседание с опозданием на 30 минут.

"А когда украинская сторона объявила предложение отдать 228 человек, о которых они заявляли, в обмен на немедленное освобождение 42 человек, заявленных ею, этот Андрей встал и ушел с заседания. Т.е. он покинул официальное заседание группы", - сказал собеседник.

Кроме того, тот же россиянин Андрей при обмене Владимира Жемчугова, появился на территории Украины со стороны оккупированных территорий, что является нарушением украинского законодательства. Въезд на территорию Украины должен происходить только через контролируемые участки границы.

Представитель РФ в Минской гуманитарной подгруппе Андрей, по инфомарции УП параллельно встречался с Савченко
Представитель РФ в Минской гуманитарной подгруппе Андрей, по инфомарции УП параллельно встречался с Савченко

"Украинская сторона 21 декабря поставит вопрос к Грызлову (представитель РФ в трехсторонней контактной группе) и в ОБСЕ о том, как они относятся к тому, что российские представители ведут параллельные переговоры", - сообщил собеседник.

В Трехстороннюю контактную группу входят Украина, Россия и ОБСЕ, которая является модератором и обязательным участником. Представители боевиков ОРДО и ОРЛО являются только приглашенными и не могут быть полноправными участниками переговоров.

Как известно, Савченко встречалась с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким 7 декабря. Она сообщила, что встреча проходила в присутствии представителя российской стороны в гуманитарной подгруппе Андрея. Савченко не могла вспомнить его фамилию.

Оксана Коваленко, УП

Темы: РосcияМинские соглашенияДонбасс
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