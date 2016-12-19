В Анкаре стреляли в посла РФ, он в критическом состоянии
Понедельник, 19 декабря 2016, 17:34
Неизвестный выстрелил в посла России в Анкаре Андрея Карлова на выставке в галерее современного искусства "Россия глазами турок".
Об этом сообщает CNN Turk.
Нападение произошло, когда посол принимал участие в открытии выставки.
Как сообщает Hurriyet, посла в тяжелом состоянии отвезли в больницу.
Издание рассказало, что у посла выстрелили, когда он закончил свою речь на открытии выставки современного искусства.
В комментарии Hurriyet, представители российской власти заявили, что за нападением могут стоять исламские террористы.
Отдельные СМИ утверждают, что нападение мог совершить один из телохранителей посла.