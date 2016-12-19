В Анкаре стреляли в посла РФ, он в критическом состоянии

Неизвестный выстрелил в посла России в Анкаре Андрея Карлова на выставке в галерее современного искусства "Россия глазами турок".

Об этом сообщает CNN Turk.

Нападение произошло, когда посол принимал участие в открытии выставки.

Как сообщает Hurriyet, посла в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Издание рассказало, что у посла выстрелили, когда он закончил свою речь на открытии выставки современного искусства.

В комментарии Hurriyet, представители российской власти заявили, что за нападением могут стоять исламские террористы.

Отдельные СМИ утверждают, что нападение мог совершить один из телохранителей посла.

Европейская правда