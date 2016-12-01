Большинство украинцев высказались за референдум о статусе ОРДЛО

42,3% опрошенных украинцев считают, что вопрос о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные Центром Разумкова.

Согласно с результатами исследования, относительное большинство респондентов (42,3%) считают, что вопрос о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум. Не поддерживают такую идею 33,2% опрошенных, а остальные (24,4%) не определились.

Если бы проходил референдум о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, то половина населения (49,6%) взяла бы в нем участие, четверть населения (25,5%) - не взяла, а еще четверть опрошенных (24,4% ) не определились.

Респондентам также задавался вопрос, как бы они проголосовали, если бы проходил референдум о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и надо было выбрать один из двух вариантов действий украинской власти в отношении временно оккупированных территорий: предоставление этим территориям особого статуса или официальное признание оккупации этих территорий и их изоляция.

По данным опроса, абсолютное большинство тех, кто принял бы участие в референдуме (53,6%), поддержали бы официальное признание оккупации этих территорий и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.

29,6% тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы придание этим территориям особого статуса, амнистию для участников сепаратистских движений, которые не совершали тяжких преступлений и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины. Еще 16,8% опрошенных затруднились с ответом.

Исследование проведено с 18 по 23 ноября 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.