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На украинском-польской границе произошла перестрелка

Пятница, 2 декабря 2016, 02:21

У пункта пропуска Шегини таможенного поста Мостиска завязалась схватка между Мобильной группой и контрабандистами с использованием огнестрельного оружия.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в Facebook.

Нарушители пытались провести четыре микроавтобуса контрабанды. Когда их разоблачили и пытались задержать, контрабандисты вызвали "подмогу" в 30-40 человек, которые начали беспорядки, выбили окно автобуса и дали одному из водителей убежать на авто.

При этом был сбит один из сотрудников Таможенной сотни, который перегородил собой проезд. Остановить схватку Мобильной группе удалось только применив оружие, сообщил министр.

Сбитый сотрудник Таможенной сотни доставлен в больницу. Против нарушителей начаты соответствующие действия. Оценивается стоимость контрабанды в трех автобусах, которые удалось задержать.

Также рассматривается вопрос возбуждения уголовных дел против сотрудников таможни из-за возможной коррупции.

Темы: таможняконтрабандаграница
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