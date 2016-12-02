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НАПК получило указание составить протокол на Лещенко в АП - СМИ

Пятница, 2 декабря 2016, 05:22

Своими действиями НАПК косвенно подтверждает то, что на Банковой ставятся задачи, которые агентство реализовывает.

Об этом со ссылкой на источник в администрации президента пишет DT.ua.

Еще в начале ноября источник сообщил изданию о том, что заместитель главы НАПК Руслан Радецкий бывает на Банковой регулярно, встречаясь с заместителем главы АП Алексеем Филатовым и другими чиновниками АП. По его информаци, Радецкий получил задание составить протокол на Сергея Лещенко касательно покупки квартиры в центре Киева. Журналист издания пытался связаться с Радецким для получения ответов на этот и другие вопросы. Однако чиновник хранил молчание.

Ранее в интервью DT.ua член НАПК Руслан Рябошапка заявил, что  не может говорить о протоколе относительно Лещенко, поскольку на тот момент еще не было "порядка полной проверки деклараций", который следует утвердить.

Однако, как сообщалось, 1 декабря НАПК объявило , что Лещенко должен ознакомиться с протоколом.

Таким образом, издание приходит к выводу, что своими действиями НАПК косвенно подтвердило информацию о том, что его члены получают задачи на Банковой.

Темы: НАПКЛещенкоПорошенко
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