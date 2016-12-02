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У члена общественного совета при НАБУ проходят обыски

Пятница, 2 декабря 2016, 07:17

В пятницу утром у члена общественного контроля при НАБУ Владимира Рысенко проходят обыски.

Об этом в своем Facebook сообщил Игорь Черняк

"У юриста Харьковского антикоррупционного центра и члена совета общественного контроля при НАБУ Владимир Рысенко сейчас дома проходит обыск. Веселі, брате, часи настали", - написал он.

"Обыск проводит харьковская полиция на основании определения Печерского районного суда города Киева (судья - Белоцерковец, ктстати, фигурант расследований ХАЦ)", - дописал Черняк.

Как пояснил Черняк в комментарии "Украинской правде", расследуется уголовное дело в отношении предприятия, на котором работал Рысенко, но до того, как происходили факты, которые сейчас стали объектом расследования.

"Он как юрист еще в 2013-2014 году работал на предприятии. По деятельности этого предприятия за 2015-2016 год расследуется уголовное производство, т.е. события, которые происходили уже после увольнения Рысенко. Но, несмотря на это, Печерский райсуд дает разрешение на обыск, причем с жесткими дисками, ноутбуками, телефонами и со всем остальным", - заявил Черняк.

Впоследствии Черняк обнародовал постановление суда и отметил, что документ выписан не на ту личность, которая пришла проводить обыск.

 
 

Оксана Коваленко, УП

Темы: НАБУХарьков
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