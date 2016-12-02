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За время работы Луценко уволил 160 руководителей прокуратур

Пятница, 2 декабря 2016, 08:32

Генеральный прокурор Юрий Луценко за время работы на должности уволил 160 руководителей прокуратур.

Об этом он сообщил в эфире телекомпании "Студия 1+1", передают "Українські новини".

"За время работы я уволил 160 руководителей прокуратур ", – сказал генпрокурор.

По его словам, на должностях прокуроров работают "как честные люди, так и коррупционеры".

Он также напомнил, что 30 ноября назначил руководителя Генеральной инспекции ГПУ.

Гениспекция должна начать работу с января 2017 года.

Луценко отмечал ранее, что ждет эффективной работы этого органа, в том числе "чисток" внутри прокуратуры.

Темы: ГенпрокуратураЛуценко
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