За время работы Луценко уволил 160 руководителей прокуратур
Пятница, 2 декабря 2016, 08:32
Генеральный прокурор Юрий Луценко за время работы на должности уволил 160 руководителей прокуратур.
Об этом он сообщил в эфире телекомпании "Студия 1+1", передают "Українські новини".
"За время работы я уволил 160 руководителей прокуратур ", – сказал генпрокурор.
По его словам, на должностях прокуроров работают "как честные люди, так и коррупционеры".
Он также напомнил, что 30 ноября назначил руководителя Генеральной инспекции ГПУ.
Гениспекция должна начать работу с января 2017 года.
Луценко отмечал ранее, что ждет эффективной работы этого органа, в том числе "чисток" внутри прокуратуры.