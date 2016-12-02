Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко отменил штрафы за самовольное обучение каратэ

Пятница, 2 декабря 2016, 10:27

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий административную ответственность за самовольное, без разрешения соответствующих органов, обучение приемам каратэ.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, сообщают "Украинские новости".

Согласно действующей ст. 196 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение установленных правил открытия секций спортивного каратэ или набора в них граждан, или обучения в секциях приемам, запрещенным спортивными правилами, а также самовольное обучение приемам каратэ, предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент от 51 до 119 гривен).

Законом изымается эта статья из кодекса.

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство не устанавливает правил открытия секций спортивного каратэ, а также специального разрешения на обучение приемам каратэ.

Также отмечается, что субъекты деятельности по преподаванию каратэ несут необоснованную ответственность в сравнении с другими представителями других видов спорта – таких как бокс, самбо, дзюдо или ушу.

Рада приняла это решение 15 ноября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкоспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: