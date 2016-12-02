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Нацполиция заявляет, что обыски проводят не только у члена громсовета при НАБУ

Пятница, 2 декабря 2016, 10:48

В деле, по которому проводятся обыски у члена общественного совета при НАБУ Владимира Рысенко в Харькове Нацполиция проводит 23 обыски физических и юридических лиц.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Речь не идет о конкретном гражданина, всего в Харькове Главное следственное управление Нацполиции проводит 23 обыска. Цель - выявление документов о растрате имущества", - сказал он.

Он уточнил, что по поручению ГПУ главное следственное управление Нацполиции проводит следственные действия в рамках уголовного производства. "Речь идет о завладении имуществом юридических лиц и дальнейшей растраты путем вывода из-под ипотеки", - добавил Тракало.

Он отметил, что производство осуществляется по статьям 190 мошенничество, 191- присвоение, растрата имущества или путем злоупотребления служебным положением, в 188 ч1 похищение путем демонтажа электросетей кабельных линий связи и их оборудования, ст357 - похищение присвоение вымогательство документов, штампов печатей, завладение ими путем мошенничества или их повреждения, и в 358 - подделка документов, печатей, и с использованием поддельных документов.

"Другая информация - тайна следствия. Подробности будут позже", - отметил он.

Ранее утром в пятницу у члена общественного контроля при НАБУ Владимира Рысенко проходят обыски.

Украинская правда

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