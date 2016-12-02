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Экс-командир внутренних войск Шуляк живет в особняке в Симферополе

Пятница, 2 декабря 2016, 12:29
Экс-командир внутренних войск Шуляк живет в особняке в Симферополе
РИА Новости

Бывший командующий Внутренних войск Украины Станислав Шуляк, который в пятницу допрашивается в качестве свидетеля по делу пяти "беркутовцев", живет в оккупированном Симферополе.

Об этом он заявил во время допроса в Святошинском райсуде Киева через видеосвязь с Ростовским областным судом России.

По его словам, адресом проживания является улица Тургенева, 30.

Судя по картам, по данному адресу находится большой особняк.

 
 

Как известно, в понедельник по этому делу также с помощью видеосвязи в течение шести часов проходил допрос экс-президента Виктора Януковича.

Пять "беркутовцев" обвиняются в расстреле участников акций протеста на Майдане.

Украинская правда

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Темы: Майдандопрос
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