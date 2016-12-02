Экс-командир внутренних войск Шуляк живет в особняке в Симферополе
Пятница, 2 декабря 2016, 12:29
Бывший командующий Внутренних войск Украины Станислав Шуляк, который в пятницу допрашивается в качестве свидетеля по делу пяти "беркутовцев", живет в оккупированном Симферополе.
Об этом он заявил во время допроса в Святошинском райсуде Киева через видеосвязь с Ростовским областным судом России.
По его словам, адресом проживания является улица Тургенева, 30.
Судя по картам, по данному адресу находится большой особняк.
Как известно, в понедельник по этому делу также с помощью видеосвязи в течение шести часов проходил допрос экс-президента Виктора Януковича.
Пять "беркутовцев" обвиняются в расстреле участников акций протеста на Майдане.
Украинская правда