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Шуляк заявил, что человек с голосом Кличко переманивал его за деньги

Пятница, 2 декабря 2016, 16:48

Бывший начальник Внутренних войск Станислав Шуляк расценивает предложение человека с голосом Виталия Кличко перейти на сторону митингующих в феврале 2014 года – как измену государству.

Об этом он сказал во время дачи показаний в суде в пятницу.

Он рассказал, что ему сначала звонил человек, который сказал, что звонит от партии Удар и предлагал поддержать протестующих.

"Я разговаривать не стал, поскольку понимал, что это провокация", - рассказал Шуляк.

"Вначале февраля опять звонил  человек, представился Виталием Кличко. Голос похож. Сказал, что знает меня, как порядочного офицера: видите, как развиваются события, как вы смотрите на то, чтоб присоединиться с вашими подразделениями к акциям протеста, за это не будете обижены материально", - рассказал Шуляк.

"Я ответил: Раз считаете меня порядочным, я понимаю, что предлагаете изменить государству, как мне рассматривать это?" – сказал Шуляк.

дополнено в 17:50 Позже, отвечая на уточняющий вопрос, Шуляк заявил, что он записал номер телефона, с которого ему звонили и передал его своим адвокатам.

Он отметил, что ему предлагали как материальное вознаграждение, так и выезд из страны.

"Мне предлагалась материальная благодарность, преференции по службе на будущее, выезд из страны для самоустранения от выполнения служебных обязанностей", - заявил он.

При этом, соратник Януковича также отметил, что этот же человек ему угрожал.

"В угрозе прозвучало то, что за несогласие в будущем я буду иметь тяжелые последствия, что я не понимаю, против каких людей сейчас иду. Я дословно повторяю. Я сразу об этом доложил министру внутренних дел", - сказал Шуляк.

Точной даты он не указал, отметил, что это было в начале февраля.

Украинская правда

Темы: МайданЕвромайдан
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