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Шуляк "не может" идентифицировать людей, стрелявших на Интститутской

Пятница, 2 декабря 2016, 14:25

Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявил, что не располагает данными о применении огнестрельного оружия бойцами Внутренних войск и не знает, кем были те, кто стрелял на улице Институтской.

Об этом он сказал во время допроса путем видеоконференции по делу "беркутовцев" в пятницу.

"Докладов о применении огнестрельного оружия личным составом Внутренних войск не поступало", – ответил Шуляк.

На уточняющий вопрос прокурора, какие именно подразделения правоохранительных органов Украины в первой половине дня 20 февраля применили оружие относительно участников акций массовых протестов, экс-командующий ответил:

"Мне такие факты неизвестны".

Экс-командующий отметил, что непосредственным очевидцем событий на улице Институтской в феврале 2014 года он не был, а впоследствии "смотрел видеосюжеты".

Отвечая на вопрос, может ли он идентифицировать людей в черном, которые стреляли на Институтской, к каким формированиям они принадлежали, Шуляк сказал:

"Я не могу сказать о принадлежности этих людей, которые вели огонь, я не имею сейчас для этого достаточной информации".

Как известно, согласно отчету Международной консультативной группы по мандату генсека Совета Европы, расследование установило, что ответственность за большинство убийств, совершенных 20 февраля, несут бойцы спецподразделения "Беркут".

Валентина Романенко, УП

Темы: Евромайдансуд
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