Шуляк заявил, что люди, которые были ему верны, до сих пор служат в Украине
Экс-командующий внутренних войск Станислав Шуляк отказался называть фамилии силовиков, которые докладывали ему о ситуации во время критических моментов на Майдане, поскольку многие из них до сих находятся на должностях.
Об этом он сказал в пятницу во время допроса в Святошинском райсуде Киева путем видеосвязи с Ростовским областным судом России.
"Я тоже не могу назвать его фамилию (старшего группы наблюдателей – ред.), потому что у человека могут быть проблемы. Он находится на территории Украины и я не уверен в том, что в отношении него будут применены юридические нормы в соответствии с законом", – заявил он.
В ответ на замечание судьи, что Шуляк воспринимает сам факт нахождения человека в Украине как угрозу, он заявил, что действительно видит такую угрозу для верных ему людей.
"Люди, которые служили и были верными мне, они рассматриваются как потенциальные преступники. Поэтому я хочу оградить этих людей, тем более, что многие из них находятся на службе, от каких-либо неприятностей", – сказал он.
Шуляк добавил, что назовет имена лишь тогда, когда будет уверен в честном следствии.
Как известно, ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что половина "беркутовцов", которые разгоняли Майдан, до сих пор на должностях.
Олег Шанковский, УП