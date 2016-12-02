Экс-командующий ВВ не смог назвать, сколько майдановцев "стреляли" из консерватории

Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк не смог указать, сколько было так называемых "огневых точек" у протестующих в консерватории в центре Киева в 2014 году.



Об этом он сказал во время допроса по делу "беркутовцев" в пятницу.



"Точной информации о количестве огневые точки и людей я сказать не могу. Я могу сказать о виде оружия. Оттуда огонь велся из двух видов оружия: с мощного охотничьего ружья осуществлялся обстрел крупным дробью и прицельный огонь велся из нарезного оружия", - сказал он.



По его словам, из-за сильного задымления, силовики не смогли нейтрализовать эти огневые точки.



Шуляк подчеркнул, что было задействовано два типа оружия.

Он сказал, что была повреждена спецтехника:

"Повреждения водометов – пулевые отверстия в районе двери водителя, больше всего походе на 7,62 (калибр). Но могли быть повреждения и в результате использования охотничьего оружия – изгибы, рваные повреждения метала… Могу сказать только одно: это были следы применения огнестрельного оружия. Эти повреждения были нанесены в момент нахождения машин вблизи баррикады под мостом на улице Институтской".

Шуляк сказал, что бойцов "зашвыривали камнями". А также сослался на неофициальную, не подтвержденную информацию о возможном наличии оружия в КГГА и Доме профсоюзов.

Как известно, в пятницу проходит допрос бывшего командующий Внутренними войсками Украины Станислава Шуляка в деле "беркутівців".



Он заявил, что первые смертельные ранения во время событий на Майдане военные внутренних войск получили 18 февраля.

Александр Шумилин, УП