У экс-главы ВВ есть вопрос к Парубию, а он "требовал терпимости" к Майдану

Бывший командующий Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк утверждает, что сделал всё возможное, чтобы люди на Майдане не гибли зимой 2014 года.

Об этом он сказал Святошинскому райсуду Киева, давая показания по видеосвязи из российского суда в Ростове-на-Дону в деле против бывших сотрудников "Беркута".

На вопрос, что Шуляк сделал после того, как узнал в 10 утра 20 февраля 2014 года о гибели протестующих, чтобы предотвратить новые смерти, экс-чиновник ответил:

"Если бы это зависело от меня, если бы это было в моей компетенции – предотвратить гибель гражданских людей, – то я бы сделал все возможное. Со своей стороны я сделал все возможное, чтобы люди не гибли. Была проведена работа с личным составом о проявлении выдержки, терпимости по ответным действиям".

"Когда я узнал, что от огнестрельных ранений начали погибать люди, была отдана незамедлительная команда спецподразделению "Омега" немедленно устанавливать места, откуда ведется огонь для пресечения возможности применения огнестрельного оружия", – заявил Шуляк.

"Но хочу вам сказать, как военный человек, то, что данное деяние было очень хорошо спланировано и заранее подготовлено. Я могу предполагать, что каждый стреляющий даже знал количество своих выстрелов и заранее знал, где и из какого окна он будет стрелять. Поэтому все выстрелы прошли за очень небольшой промежуток времени", – сказал он.

По его словам, "ни один выстрел не повторился из огневой позиции, из которой был произведен ранее, что полностью свело на нет возможность обнаружения позиций, с которых ведется огонь, и противодействия этому".

"Я предпринял меры – то есть я согласился с предложением руководства Службы безопасности о немедленном блокировании гостиницы "Украина" и выделении личного состава для ее осмотра", – заявил бывший командующий ВВ МВД.

"Мне очень хотелось бы, чтобы мы задали вопросы коменданту Майдана Парубию: почему он препятствовал…", – сказал Шуляк, но его перебили фразой о том, что свидетель не может задавать вопросы.

На вопрос, была ли видна из точки, где разместилась "Омега", бетонная баррикада на рубеже улиц Институтской и Ольгинской и снежная баррикада перед ней, Шуляк ответил: "Мне прискорбно и стыдно, я ни на одном пункте наблюдения лично не присутствовал и сектор обстрела вам указать не могу".

Он подтвердил, что смотрел кадры с Майдана по телевидению:

"Я никаких несовпадений и несоответствий (с тем, что ему докладывали, – ред.) не видел. Наоборот, я видел полное соответствие. Потому что на кадрах, которые есть в СМИ, явно просматривается траектория стрельбы с гостиницы "Украина" и абсолютно не просматривается траектория стрельбы с бетонной баррикады с улицы Ольгинской. Невозможно оттуда пулей достать до того места, где падали люди".

Ему не известно, был ли кто-то рядом с "Омегой" на пересечении Ольгинской и Институтской.

Алена Рощенко, УП