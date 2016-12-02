Климкин: Новая встреча в "нормандском формате" пока не планируется

Новая встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) пока не намечается.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Варшаве.

"Пока нет договоренности о новой встрече министров иностранных дел", - сказал Климкин.

По его словам, проблема заключается не в самой организации встречи, а в ее наполнении, ведь предыдущая встреча в Минске никакого результата не дала.