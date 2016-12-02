Шуляк: Я в неоплатном долгу перед экс-"беркутовцами"

Бывший начальник Внутренних войск Станислав Шуляк заявил, что имеет неоплатный долг перед экс-"беркутовцами".

Об этом он сказал на брифинге после допроса в Святошинском райсуде Киева через видеосвязь с Ростовским областным судом России.

"Мне очень больно то, что происходит. И мотивированно это (согласие принять участие в допросе по делу об экс-сотрудниках "Беркута") было самым главным – все-таки своими показаниями хочу помочь тем ребятам, которые сидят на скамье подсудимых. Это люди, которые плечом к плечу стояли с моими бойцами, и я в неоплатном долгу перед ними", - заявил Шуляк.

Он отметил, что на территории Российской Федерации сейчас пребывает "с согласия соответствующих органов, поскольку явно дело по преследованию меня политизировано".

"И потому что есть уверенность в том, что мне лично угрожает опасность: я являюсь свидетелем, носителем информации. Я предполагаю, что в случае моего попадания в Украину сейчас никакого правосудия в отношении меня не будет. Со мной просто будут сведены счеты или просто физическое устранение", - добавил Шуляк.

В то же время бывший начальник ВВ заявил, что если его вызовут на допрос в статусе подозреваемого, он готов давать показания.

Как известно, заседание суда по делу "беркутовцев", где допросили экс-президента Виктора Януковича, прошло 28 ноября.



Пятеро бывших сотрудников "Беркута" обвиняются в расстреле участников акций протеста на Майдане.

Подробнее о допросе Януковича читайте в статье "Батя без памяти: о чем" забыл "и" вспомнил "Янукович на допросе".

Саша Ночь, УП