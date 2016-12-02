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Полторак: ВСУ ракетные испытания будут проводить по мере необходимости

Пятница, 2 декабря 2016, 18:32

Вооруженные силы Украины будут проводить учения и ракетные испытания по мере необходимости.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Варшаве в пятницу.

"Мы будем проводить эти учения по мере необходимости", - сказал он.

Полторак отметил, что испытания Воздушных сил ВСУ 1-2 декабря в Херсонской области прошли успешно, ВСУ выполнили все поставленные перед ними задачи.

"Они прошли, на мой взгляд, очень успешно, мы выпустили 16 ракет, все они попали в условные цели. Во время испытаний не было чрезвычайных ситуаций. Мы, несмотря на угрозы со стороны РФ, все цели, которые ставили перед этими учениями, выполнили", - сказал министр.

По его словам, кроме того проведения испытаний ракет, украинские военные провели подготовку и слаживание боевых экипажей, проверили пункты управления, получили опыт.

 "И сегодня этими учениями мы существенно повысили нашу обороноспособность и возможности воздушного пространства", - отметил Полторак.

Темы: Полторак
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