Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ сомневаются, что Шуляк законно пересек границу с РФ

Пятница, 2 декабря 2016, 18:50

В Генеральной прокуратуре сомневаются, что бывший командующий внутренними войсками Станислав Шуляк официально пересек украинско-российскую границу, и обещают возбудить уголовное производство по этому факту.

Об этом в пятницу журналистам в суде заявил прокурор ГПУ Роман Псюк.

"Мы не знали факта пересечения границы, когда это было сделано, как это было сделано, поскольку никакой официальной информации в Госпогранслужбе по этому поводу нет. И мы ставим под сомнение слова господина Шуляка о том, что он официально пересек границу", - сказал он.

Прокурор также отметил, что во время судебного следствия будет дана оценка действиям должностных лиц Госпогранслужбы, которые допустили пересечение государственной границы Шуляком.

"По нашему мнению, это было незаконное пересечение границы. Поскольку еще раз подтверждаю тот факт, что Госпогранслужба не располагает официальными данными о пересечении границы Шуляком", - подчеркнул он.

Одновременно Псюк сообщил, что по факту незаконного пересечения государственной границы Шуляком будет зарегистрировано уголовное производство, в рамках которого будет устанавливаться пункт пропуска, через который Шуляк мог пересечь границу, и обстоятельства пересечения, и должностные лица, которые допустили факт пересечения границы Шуляком.

Как сообщалось, отвечая на вопросы прокурора во время допроса Шуляк отметил: когда ему стало известно о том, что он объявлен в розыск в Украине, в ночь на 27 февраля он прибыл на один из контрольно-пропускных пунктов восточного региона между Россией и Украиной, где ему было разрешено покинуть территорию Украины.

На уточняющий вопрос прокурора, Шуляк отказался называть конкретный контрольно-пропускной пункт, потому что он не хочет, чтобы "у людей потом были неприятности". Шуляк отметил, что госграницу Украины он пересек по своему паспорту гражданина Украины.

Укринформ

Темы: ГенпрокуратураРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
00:20
Немецкая оппозиция хочет вынести на голосование передачу ракет Taurus Украине
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: