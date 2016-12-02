Яроша до сих пор не допросили по делам Евромайдана - Горбатюк

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош до сих пор не был допрошен по делам, которые касаются событий во время Революции Достоинства.

Об этом в эфире 112 телеканала сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день Ярош не допрошен (в делах, касающихся событий Евромадана), хотя вызывался. И сейчас у нас есть договоренность, что он будет на допросе", - отметил он.

"Это один из недостатков следствия. Мы в первую очередь сосредоточены на расследовании непосредственно преступлений и лиц, которые были свидетелями самых резонансных и тяжких преступлений - убийств, избиений и тому подобного. Хотя, конечно, допрос Яроша является важным", - добавил Горбатюк.

Ранее Ярош подтверждал, что встречался с бывшим президентом Виктором Януковичем 20 февраля.

Украинская правда