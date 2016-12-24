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"Тишина" на Донбассе: боевики осуществили уже 5 обстрелов

Суббота, 24 декабря 2016, 10:30
Тишина на Донбассе: боевики осуществили уже 5 обстрелов

С начала действия режима прекращения огня, с 00.00 субботы, боевики совершили 5 провокационных обстрелов позиций сил АТО на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям в районе Желтого, что на Луганском направлении. С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 - по Марьинке. Широкино обстреливали с 9.54 до 10.10", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 10.25-10.35 боевики обстреливали Новотроицкое из стрелкового оружия.

Штаб АТО отмечает, что украинские военные на провокации не отвечали.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщила о соблюдении режима прекращения огня.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 г. По всей линии соприкосновения установлена тишина", - сообщил пресс-центр штаба АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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