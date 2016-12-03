Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жебривский: В Торецке восстановлен водопровод

Суббота, 3 декабря 2016, 01:18

2 декабря около 16:00 в Торецке Донецкой области, где больше недели не было воды, завершили восстановление магистрального водопровода.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что вода уже пошла по водопроводу. Однако жители получат воду в своих домах вечеруом 3 декабря, поскольку технологически требуется определенное время для того, чтобы вода наполнила резервуары станции и сеть.

Жебривский также сообщил, что около 15:30 боевики начали стрельбу в районе проведения работ.

"В срочном порядке мы вынуждены были связываться с российским представительством Общего координационного центра по прекращению огня. В результате стрельба прекратилась и наши ремонтники успешно завершили работу", - добавил он.

Как известно, 23 ноября, в результате боевых действий в городе Торецк, было повреждено участок водовода диаметром 900 мм "Горловка - Торецк", в результате чего произошло полное прекращение водоснабжения городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры и населения.

Темы: ДонбассЖебривский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: