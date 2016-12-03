Жебривский: В Торецке восстановлен водопровод

2 декабря около 16:00 в Торецке Донецкой области, где больше недели не было воды, завершили восстановление магистрального водопровода.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что вода уже пошла по водопроводу. Однако жители получат воду в своих домах вечеруом 3 декабря, поскольку технологически требуется определенное время для того, чтобы вода наполнила резервуары станции и сеть.

Жебривский также сообщил, что около 15:30 боевики начали стрельбу в районе проведения работ.

"В срочном порядке мы вынуждены были связываться с российским представительством Общего координационного центра по прекращению огня. В результате стрельба прекратилась и наши ремонтники успешно завершили работу", - добавил он.

Как известно, 23 ноября, в результате боевых действий в городе Торецк, было повреждено участок водовода диаметром 900 мм "Горловка - Торецк", в результате чего произошло полное прекращение водоснабжения городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры и населения.