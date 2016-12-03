Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В зоне АТО в пункте пропуска задержан чиновник "ЛНР"

Суббота, 3 декабря 2016, 04:25

На КПВВ "Марьинка" в Донецкой области задержан один из руководителей так называемой городской администрации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"Сотрудниками полиции Донецкой области, пограничной службы и СБУ во время проверки по розыскным базам задержан "начальник управления экономики администрации города Красный Луч". Чиновник "ЛНР" былвыявленсреди пассажиров рейсового автобуса, который двигался из Запорожской области", - говорится в сообщении.

С начала террористической агрессии 55-летний житель оккупированного г. Красный Луч, который ранее занимал руководящую должность в городской администрации, перешел на сторону боевиков. В качестве "члена коллегии" его имя фигурирует на сайте "правительства республики".

Работник "администрации" был задержан, когда возвращался от родственников "на работу" в "ЛНР".

В настоящее время задержанный передан сотрудникам СБУ Луганской области.

Темы: ЛНРСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ЛНР
Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ
Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: