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АТО: Боевики били 44 раза, стреляли из тяжелых минометов

Суббота, 3 декабря 2016, 05:52

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 44 раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

"На Луганском направлении из минометов боевики обстреляли Новоалександровку, Балку Кошарную и Крымское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Лобачевое, Новозвановку, Малиновое. Новотошковское и Балку Кошарную - из 120 миллиметровых минометов. Также по Станице Луганской боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов. Там же стрелял снайпер", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении под огонь 152 и 122 миллиметровой артиллерии попало Широкино и Бердянское. Из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики обстреляли Широкино, Водяное, Новогригорьевку, Марьинку, Новомихайловку и Павлополь. По Богдановке и Марьинке огонь также вел снайпер.

На Донецком направлении из минометов были обстреляны Новгородское, Авдеевка, Луганское и Верхнеторецкое. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Луганское и Кирово.

Темы: АТОДонбасс
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