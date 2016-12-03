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Тимошенко заявила, что "Нафтогаз" должен быть ликвидирован

Суббота, 3 декабря 2016, 09:30

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что НАК "Нафтогаз Украины" должен быть ликвидирован.

Об этом Тимошенко заявила в эфире программы "Шустер LIVE" 2 декабря.

По ее словам, данная структура "является центром коррупционных сделок по выкачиванию бюджетных средств через субсидии на жилищно-коммунальные услуги компаниям-монополистам".

"Речь идет о 51 млрд гривен, запланированном на субсидии. Эти средства переправляют на НАК "Нафтогаз" ... компания ничего не делает: не транспортирует, не добывает", - заявила Тимошенко.

Также она отметила, что в Верховной Раде "зарегистрирован проект постановления о создании ВСК по коррупционной деятельности "Нафтогаз Украины", однако документ не ставится на рассмотрение и голосование".

Тимошенко напомнила о сверхвысоких зарплатах и премиях руководителей НАК "Нафтогаз Украины", о чем стало известно после утверждения правительством финансового плана компании на 2016 год.

"По результатам 2016 года на "Нафтогазе" насчитали себе премию в размере по полмиллиона долларов для каждого члена правления. Это по 13 млн долларов каждому", - отметила она.

Темы: ТимошенкоНефтегаз
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