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Синоптики предупредили о сильном снеге и лавинной опасности в выходные

Суббота, 3 декабря 2016, 10:12

В субботу, 3 декабря в Украине на дорогах - гололедица, ночью на Левобережье местами сильный снег, в Крыму и Приазовье сильный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

Как сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в южной и восточной частях страны ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, метели.

3-4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность.

3 декабря на акватории Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия, ночью по Черному морю, днем по Азовскому порывы ветра 25-30 м/с; высота волн 20-40 дм; ожидаются сгонно-нагонные явления.

Украинская правда

Темы: погода
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