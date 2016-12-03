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Суд продлил арест Кацубы до 25 января с альтернативой залога в 450 млн

Суббота, 3 декабря 2016, 10:55
Суд продлил арест Кацубы до 25 января с альтернативой залога в 450 млн

Голосеевский райсуд Киева продлил арест с альтернативой залога в размере 450 млн гривен для экс-заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.

Об этом сообщил адвокат Кацубы Игорь Степанов.

"В пятницу на прошлой неделе (25 ноября) суд продлил меру пресечения еще на 2 месяца", - сообщил Cтепанов.

По его словам, сейчас проходит знакомство стороны защиты с материалами уголовного производства. Как отметил адвокат, суд не ограничивал сторону защиты в сроках ознакомления.

Как известно, 17 июня следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал на два месяца младшего брата из печально известного клана Кацуб Александра. В середине августа суд продлил его арест еще на два месяца.

В октябре суд снова продлил содержание под стражей Александра Кацубы до 2 декабря с возможностью внести залог в размере 450 млн грн.

Как сказано в статье "Украинской правды" Кацуба, будучи главой "Черноморнефтегаза", подписывал документы на закупку скандальных "вышек Бойко". Правда, задержали его не по этому делу, а по расследованию "бензинового" дела Курченко.

По версии следствия, Кацуба-младший после своего перехода из "Черноморнефтегаза" на должность замглавы "Нафтогаза" помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у государственного холдинга бензина на 500 миллионов гривен.

Отец Александра - Владимир Кацуба - был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, теперь - нардеп от группы "Партия "Возрождение".

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Темы: Нефтегазсуд
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