ОБСЕ: Нарушений "тишины" на Донбассе стало больше вдвое

В Донецкой области зафиксировано увеличение количества случаев нарушения "режима тишины" - около 310 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (150 взрывов).

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ, обнародованном на сайте СММ.

По данным миссии, количество случаев нарушения режима прекращения огня в Луганской области была аналогичной зафиксированной за предыдущий отчетный период.

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"Однако взрывов (6 против 25), очередей и выстрелов (14 против более 100) было меньше", - говорится в отчете.

Также наблюдатели ОБСЕ продолжили осуществлять мониторинг участков разведения сил и средств в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.

"На всех трех участках наблюдатели столкнулись с ограничением свободы передвижения. В течение отчетного периода ни на одном из этих трех участков Миссия не зафиксировала признаков дальнейшего процесса разведения сил и средств или работ по разминированию", - отметили в ОБСЕ.

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Наблюдатели со ссылкой на медиков больницы в Горловке сообщили также, что в результате взрыва мужчина в возрасте 34 года, который работал в поле возле подконтрольного "ДНР" пгт Гольмовский, получил осколочные ранения плеч, спины и грудной клетки.

Украинская правда