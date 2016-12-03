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Админреформа на Донетчине: в Славянском районе скандалы перед выборами в общинах

Суббота, 3 декабря 2016, 12:54

В Донецкой области на выборы в Николаевской общине в рамках админреформы не могут сформировать участковые избирательные комиссии.

Об этом сообщает "Общественное ТВ Донбасса".

В "Оппозиционном блоке" заявляют, что власть готовит срыв выборов, в свою очередь представитель партии "Наш край" Виктория Набокова считает, что все происходящее не приведет к срыву.

Ранее руководитель облорганизации партии "Наш край" Сергей Третьяков заявил, что произошел рейдерский захват ТИК. По его мнению, Роман Зенов от "Оппозиционного блока", который заявляет, что является новым председателем комиссии, незаконно пытается создать участковые комиссии.

При этом в "ОБ" заявляют, что в ночь на 2 декабря в помещении Славянской районной избирательной комиссии было совершено покушение на жизнь Зенова. 

1 декабря Зенов принял решение вскрыть болгаркой сейфы в ТИК, в которых хранятся документы для дальнейшей работы этой комиссии.

Как известно, в рамках админреформы до конца 2016 года будут проведены выборы в Соледарской, Николаевской и Ильиновской общинах. До выборов в общинах Донецкой области создано 78 округов.

ТИК определили границы одномандатных избирательных округов Донецкой области, выборы в которых состоятся 18 декабря.

Впервые в выборах примут участие не только жители города Николаевка, но и 10 окружающих сел Славянского района, которые вошли в состав объединенной территориальной общины в соответствии с законом о добровольном объединении общин.

"Новости Донбасса"

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Темы: виборыДонбасс
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