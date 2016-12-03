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Из-за непогоды без электричества остались 44 населенных пункта

Суббота, 3 декабря 2016, 13:26

В течение 3 декабря проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в 43 населенных пунктах в 6 районах Львовской области и 1 населенном пункте в Черкасской области.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГосЧС, к работам по восстановлению электроснабжения привлечена 31 бригада облэнерго (160 человек и 40 ед. техники).

В Укравтодор поступают единичные обращения водителей о необходимости обработки противогололедными материалами и расчистке проезжей части дорог от снега.

"На дорогах государственного, регионального значения и на перевалах движение транспортных средств обеспечено, пробок нет, ситуация контролируемая", - сообщили в Госслужбе.

По всей территории Украины ожидается мокрый снег в западных, центральных и северных областях. В отдельных районах западных областей усиливается ветер до 15-18 м/с.

Украинская правда 

Темы: погода
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