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В Крыму заявили, что прекратят украинское вещание с Чонгара как "незаконное"

Суббота, 3 декабря 2016, 14:15

В аннексированном Россией Крыму заявили, что вещание украинских медиа на территорию полуострова будет прекращено как не соответствующее российскому законодательству.

Об этом заявил назначенный российскими властями "министр" внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский, пишет РИА Новости.

По его словам, вещание на Крым не будет допущено "из-за отсутствия законных оснований".

"У нас достаточно технических средств, чтобы прекратить неразрешенное российским законодательством вещание на территории республики Крым", - заявил Полонский.

Он добавил, что подавление сигнала с новой вышки на территорию полуострова не отразится на качестве теле- и радиовещания в Крыму.

Также Полонский заявил, что "проект (украинского вещания на Крым) не имеет никаких перспектив".

"В этом смысле он аналогичен украинскому проекту "Стена", который более известен масштабными хищениями средств", - заявил Полонский.

Как известно, 2 декабря замминистра информационной политики Артем Биденко заявил, что в н.п. Чонгар Генического района Херсонской области начали строить телерадиокоммуникационную башню высотой 150 м, которая будет давать сигнал на временно оккупированный Крым.

Темы: КрымРосcияаннексиятелевидение
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