Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция поймала 20-летнего и 66-летнего боевиков "ДНР"

Суббота, 3 декабря 2016, 16:38

В Луганской области правоохранители задержали 20-летнего боевика "ДНР".

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области, он был задержан при проверке документов на одном из блокпостов. Парень на автобусе пытался выехать на территорию РФ.

В ходе проведения первоочередных мероприятий правоохранителями установлено, что в 2014 году молодой человек добровольно вступил в батальон террористов так называемой "ДНР". Участвовал в "патрулировании" городов на временно оккупированной боевиками территории, дежурил с оружием на блокпостах.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленник участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины.

Данный факт зарегистрирован, мужчина задержан и передан коллегам из Донецкой области.

Вместе с тем, в Донецкой области на КПВВ "Новотроицкое" правоохранители задержали 66-летнего жителя Донецка, который почти месяц проходил обучение по боевому искусству в батальоне "Кальмиус" и из-за ухудшения состояния здоровья покинул ряды так называемой "ДНР".

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, мужчина вместе с женой направлялся в Бугас Волновахского района, где находится его дачный участок.

При проверке лица по полицейским базам данных стало известно, что совсем не примечательный мужчина участвовал в незаконных вооруженных формированиях.

"Выяснилось, что в июне 2014 года задержанный решил попробовать что-то новое в своей жизни и не нашел другого дела, как вступить в ряды боевиков, а именно в батальон "Кальмиус". Мужчина был принят на так называемый "курс молодого бойца", где террористы учили новобранцев "искусству" убивать украинских военных. Но годы взяли свое, здоровье ухудшилось, и мужчина покинул ряды оккупантов", - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении него открыто уголовное производство по ст.260 "Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в них" Уголовного кодекса.

Украинская правда

Темы: ДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: