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В субботу боевики сосредоточились на Луганском направлении - штаб

Суббота, 3 декабря 2016, 17:13
В субботу боевики сосредоточились на Луганском направлении - штаб

В течение дня субботы боевики открывали огонь по украинским позициям 17 раз, из них 11 на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку, Крымское и Новозвановку.

На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Широкино. Из гранатометов - Марьинку, а со стрелкового оружия - Гнутово.

На Донецком - под огонь гранатометов попало Зайцево, а БТР обстреливал Нижнее Лозовое.

Украинская правда

Темы: АТО
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