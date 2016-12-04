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Сирийские повстанцы заявили, что не покинут Алеппо

Воскресенье, 4 декабря 2016, 00:15

Командиры отрядов сирийских повстанцев заявили, что не намерены сдавать восточное Алеппо правительственным силам.

Об этом заявил представитель группировки "Фастаким", которое принадлежит к объединению "Свободная сирийская армия", пишет DW.com.

"Я спросил у группировок, они сказали: мы не сдадимся", - отметил Закария Малахифджи, представляющий политическое крыло группировки "Фастаким".

По его словам, военные командиры заявили, что не будут оставлять город.

"Нет никаких проблем с коридорами для выхода гражданских лиц, но мы не покинем город", - подчеркнул Малахифджи, пересказывая слова командиров вооруженных группировок.

Как сообщалось, в Сирии войска Башара Асада и их союзники в ночь 3 декабря взяли под контроль еще один район Алеппо - Тарик аль-Баб.

Более 300 гражданских жителей Алеппо погибли, с тех пор, как правительственные войска 15 ноября возобновили наступление на восточную часть города.

Переход под полный контроль правительства восточного Алеппо, которое повстанцы удерживали с 2012 года, может стать самой большой потерей для сирийской оппозиции за более чем 5 лет, которые длится гражданская война в стране.

Темы: Сирия
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