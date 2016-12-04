Оккупантам в Крыму не удастся заглушить украинское вещание - Костинский

"Властям" оккупированного Россией Крыма не удастся заглушить украинское вещание, которая будет осуществляться с новой телекоммуникационной башни, которую построят возле контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар".

Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает "Укринформ".

"Не хватит телекоммуникационной инфраструктуры, которая существует сегодня в Крыму. Она не предусмотрена для того, чтобы обеспечивать глушение. Нет оборудования. И вопрос электроэнергии: если они будут пытаться это делать, это значит, что они будут использовать дефицитный ресурс", - отметил Костинский.

По его словам, украинская телекоммуникационная башня на Чонгаре с мощностью вещание 5 кВт будет крупнейшей в этом районе и прилегающих к нему территориях.

"Чтобы заглушить 5 кВт, требуемая мощность выше с той стороны. А это электроэнергия, это соответствующие передатчики, и так далее", - отметил Костинский.

Как сообщалось, в аннексированном Россией Крыму заявили, что вещание украинских медиа на территорию полуострова будет прекращено как такое, которое не соответствует российскому законодательству.

Как известно, 2 декабря заместитель министра информационной политики Артем Биденко заявил, что в н.п. Чонгар Генического района Херсонской области начали строить телерадиокоммуникационную башню высотой 150 м, которая будет давать сигнал на временно оккупированный Крым.